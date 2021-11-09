Войти
Интерфакс-АВН

Командующий ЦВО заявил о нарастании террористических угроз из Афганистана

451
0
0
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Округ провел более 20 внеплановых учений

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ (ЦВО) повышает боеготовность войск и перевооружает их на новые образцы вооружения на фоне нарастания террористических угроз из Афганистана, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана. Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боеготовности войск, перевооружении на новые и модернизированные образцы военной техники, а также на апробации новых способов и форм ведения боевых действий", - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

"Произошла резкая, мгновенная деградация обстановки (в Афганистане - ИФ). Мы внепланово провели в Таджикистане более 20 учений как оперативного, так и тактического звена. Наиболее важные - это те, которые прошли у нас на полигонах "Харб-Майдон", "Момирак", "Самбули" и "Ляур". Венцом этой подготовки в Таджикистане явились международные учения "Взаимодействие-2021", мы этим учением не завершаем учебный год. Нам предстоят еще учения под Казанью "Нерушимое братство"", - добавил Лапин.

Командующий ЦВО уточнил, что всего военный округ провел в этом году более 200 учений разного формата и масштаба, в том числе девять учений с воинскими контингентами стран ОДКБ и ШОС, в рамках которых были отработаны нешаблонные варианты применения соединений, воинских частей и подразделений в бою.

"Мы продемонстрировали (на международных учениях - ИФ) высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы", - заявил Лапин.

Кроме того, войска округа в текущем году получили более 1 тыс. новых и модернизированных единиц военной техники, в том числе самолеты Су-34 и МиГ-31БМ, радиолокационные станции "Каста" и "Небо-У", зенитные ракетные комплексы С-300ПМ2, боевые машины пехоты БМП-2М, а также боевые машины поддержки танков "Терминатор", модернизированные танки Т-72Б3М и противотанковые комплексы "Штурм-С".

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане (входит в состав Центрального военного округа) усиливают новым вооружением на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, этим летом и осенью Россия провела вблизи афганской границы на полигонах в Таджикистане несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы.

На учениях, в частности, была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию одного из государств ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Таджикистан
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
МиГ-31
МиГ-31БМ
Небо РЛК
С-300
С-300П
Су-34
Т-72
Т-72Б
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
01.09.2021
Военные СНГ на учении "Боевое содружество" разыгрывают афганский сценарий
03.08.2021
Стояние на Пяндже. О причинах учений на границе с Афганистаном
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией