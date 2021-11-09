Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Подготовка военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) ведется с учетом опыта, полученного в Сирии и Нагорном Карабахе, в том числе в борьбе с беспилотниками (БЛА), сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Досконально изучив и проанализировав боевой опыт в вооруженных конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе, тактические приемы и способы действий противника, мы учим наших военнослужащих противодействовать им", - заявил он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

Так, по его словам, широко применяются элементы армейской тактической стрельбы, позволяющие военнослужащим лучше овладевать штатным оружием и вести огонь по разным целям на фоне любой обстановки. Кроме того, на всех полигонах округа оборудованы участки для отработки стрельбы по высокоскоростным целям, имитирующим "шахид-мобили". Также военнослужащих ЦВО учат прикрывать объекты от ударных беспилотников противника с помощью новых средств радиоэлектронной борьбы: "Поле-2021", "Житель", "Силок-01", "Силок-02" и "Свет-КУ", показавших свою эффективность.

Лапин также отметил, что полученный в Сирии опыт позволил офицерам не только продвинуться в тактике и в оперативном искусстве, в частности, в борьбе с крылатыми ракетами, но и создать систему управления различными структурами в бою, а также компилировать средства радиоэлектронной борьбы с другими элементами для надежной защиты объектов и подразделений.

"Мы создали успешно апробированную систему по борьбе с беспилотными аппаратами. Для этого мы соединили средства радиоэлектронной борьбы различного уровня (оперативного, стратегического и тактического) и увязали их в единую систему с четырьмя важными элементами: это противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы различного уровня, радиоэлектронная и войсковая разведка и защита с прикрытием тех или иных объектов аэрозольной системой", - пояснил он.

Командующий ЦВО также подчеркнул, что полученным опытом в Сирии и Карабахе военные ЦВО активно делятся с коллегами из стран ОДКБ и ШОС.