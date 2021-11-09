ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь"

Противовоздушную обороны южных границ России - в первую очередь полуострова Крым, - усилят новые зенитные комплексы С-350 "Витязь".

- На южных рубежах РФ, включая Крым развернута достаточно мощная система ПВО. Она способна отразить удары с любого направления во всех диапазонах высот и скоростей. На вооружении войск противовоздушной обороны нашего объединения стоят современные ракетные системы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 "Витязь", - рассказал "Красной звезде" командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

С-350 "Витязь" - система ПВО средней дальности нового поколения, способная перехватывать как аэродинамические цели: самолеты, крылатые ракеты, - так и баллистические. Преимуществом "Витязя" является возможность уничтожать угрозы на предельной дальности (порядка 60 километров). Таким образом, несмотря на заявленную разработчиком способность одновременно обстреливать 16 целей, на деле их может быть гораздо больше. Нейтрализовав угрозы в дальней зоне, С-350 имеет время для нового залпа, благо возможности РЛС и боекомплект позволяют. Одна пусковая установка комплекса несет 12 ракет.

Антон Валагин