Российская база в Киргизии усилена модернизированными самолетами и новой РЛС

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Боевые возможности российской военной базы в Киргизии постоянно наращиваются, она усилена модернизированными самолетами Су-25СМ и новой радиолокационной станцией, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Мы непрерывно ведем работу по наращиванию боевых возможностей любой воинской части округа, в том числе и авиабазы "Кант". Данную работу ни в коем случае нельзя останавливать. В этих целях в текущем году (на авиабазу - ИФ) поставлены модернизированная радиолокационная станция 1РЛ131 и выносной индикаторный пост ВИП177М3, что позволило увеличить возможности по наведению штурмовой авиации более чем в 2,5 раза и осуществлять непрерывный контроль воздушного пространства", - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

"Кроме того, в рамках этой работы в 2020 году на вооружение базы поступили два десантно-транспортных вертолета Ми-8МТВ5-1. Плановую замену и модернизацию также прошли ее самолеты-штурмовики Су-25СМ ", - добавил Лапин.

Командующий ЦВО отметил, что также постоянно совершенствуются профессиональные навыки военнослужащих авиабазы. В этом году они приняли участие в девяти международных учениях, которые прошли на территории России, Киргизии и Таджикистана. На всех из них летчики авиабазы показали высокий уровень подготовки.

"Мы сейчас имеем хорошо оснащенную российскую военную базу, способную осуществлять контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационную поддержку подразделениям наземного компонента коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечивать безопасность воздушных границ Киргизии", - добавил Лапин.

Пресс-служба Центрального военного округа в свою очередь уточнила, что авиапарк авиабазы был обновлен до 2021 года в течение последних нескольких лет. Самолеты Су-25 были заменены на Су-25СМ и в последующем модернизированы. На штурмовики было установлено дополнительное оборудование, позволяющее выполнять боевые задачи в различных условиях, в том числе и в облаках.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщал "Интерфаксу", что российскую авиационную базу "Кант" в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны.

11 февраля 2020 года заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявлял, что российские военные планируют разместить на базе "Кант" средства противовоздушной обороны.

В феврале прошлого года командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что российская авиабаза в Киргизии усилена беспилотниками-разведчиками.