Войти
Известия.ru

Американский офицер назвал способ лишить Россию доминирования в Черном море

376
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Регулярное проведение военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирующей позиции в Черном море, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Таким мнением он поделился в статье для издания The Hill.

По словам военного, ракеты «Бастион» и «Калибр», а также их противокорабельные и сухопутные версии большой дальности обеспечивают Россию огромной мощью, благодаря которой страна может применять в Черном море тактику, аналогичную Пекину в Южно-Китайском море. При этом Харрингтон напомнил о российских истребителях, препятствующих активности НАТО и его союзников в регионе.

«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — написал он в материале.

Решением данной проблемы американский офицер назвал проведение военных маневров с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.

Известно, что в соответствии с конвенцией Монтре, в мирное время нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при прохождении через проливы. В этой связи эксперт призвал государства совместными усилиями обойти это правило.

Кроме того, Харрингтон заявил о необходимости укрепления позиций партнеров по альянсу при помощи крылатых ракет. Он констатировал, что Румыния уже приняла решение о покупке ракеты Naval Strike Missile, но для противостояния России, по его убеждению, нужно привлечь также Болгарию и Турцию.

В заключение военный утвердил, что только такие шаги могут «сохранить свободу международных вод Черного моря».

Ранее, 1 ноября, стало известно, что корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу, сообщалось 1 ноября.

По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил российский лидер.

3 ноября корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Китай
Россия
Румыния
США
Турция
Продукция
Arleigh Burke
Бастион
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
08.11.2021
The Hill (США): США и НАТО должны противостоять российскому господству в Черном море
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
28.10.2020
Не числом, а уменьем
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией