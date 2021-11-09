Экипаж МРК "Аскольд" пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

ЦАМТО, 8 ноября. Экипаж малого ракетного корабля "Аскольд", строящегося в Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы, пройдет комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ.

Ранее, 21 сентября, в Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония спуска на воду нового МРК "Аскольд" проекта 22800.

Малый ракетный корабль "Аскольд" станет вторым корабль проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый – "Циклон" – был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – "Амур" находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.