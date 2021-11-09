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Главком ВМФ России: надводная составляющая ТОФ до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380

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Корвет проекта 20385
Корвет проекта 20385.
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 8 ноября. Надводная составляющая ТОФ до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

"Строительство серии этих корветов идет на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей", – подчеркнул главком ВМФ.

Он напомнил, также о том, что "Тихоокеанский флот получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, эффективность которых превосходит характеристики, заложенные при проектировании".

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения, сообщал, что "до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Причем, строительство каждой подводной лодки идет с опережением графика".

Пополнение Подводных сил Тихоокеанского флота серией из 6 ед. подводных лодок проекта 636.3 – это часть реализуемой сегодня Министерством обороны РФ и Главным командованием ВМФ программы по оснащению подводной, надводной, воздушной и береговой составляющих Тихоокеанского флота, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
20385
636.3
877 Палтус
пр. 12700
ТОФ
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