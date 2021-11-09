Войти
ЦАМТО

В РВСН поступило около 100 ед. современной техники РХБ защиты

400
0
0
Машина химической разведки РХМ-6
Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 8 ноября. В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжаются поступления новейшей техники войск РХБ защиты.

Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

Всего в РВСН поступило уже около 100 ед. новейшей специальной техники войск РХБ защиты.

После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки выполнения задач, и существенно повысилось качество их выполнения за счет расширения возможностей современных машин.

Для проведения полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), включая пусковые установки, в РВСН поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Предназначением данной машины является дегазация, дезактивации и дезинфекция ВВСТ, отдельных участков местности и дорог, временное хранение и транспортирование воды и дегазирующих растворов, а также создание аэрозольных завес.

Кроме авторазливочной станции АРС-14КМ, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок, с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 м.

Машины нового поколения РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации, контролировать выполнение задач подчиненными расчетами и оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать РХБ обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении оружия массового поражения.

Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а также УТМ-80М, получило Тагильское ракетное соединение.

Кроме того, в воинские части и соединения РВСН спланированы поставки более 100 ед. автомобильной и инженерной техники, среди которых грузовые и легковые автомобили, пассажирские автобусы, эвакуационные тягачи, инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
31.01.2018
Русская смерть
26.10.2015
Старую военную технику РФ в 2016 году утилизируют за 3,2 млрд рублей
09.07.2015
Космические объекты в Крыму будут восстановлены
11.11.2014
Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
03.04.2013
Стратегические цели национальной безопасности
16.04.2007
До 2017 года в России будут построены 8 атомных подлодок типа "Борей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией