Финская компания Patria передала ВС Латвии первые ББМ "Патриа" 6x6

ЦАМТО, 8 ноября. Компания Patria объявила о поставке Латвии первой партии колесных ББМ "Патриа" с колесной формулой 6x6 в рамках проекта совместной разработки бронемашин данного класса.

Как сообщается в пресс-релизе финской компании, совместная финско-латвийская программа реализуется по графику. Первая передача новых бронетранспортеров – знаменательная веха для всех участников проекта.

За неделю до передачи машин в Хямеэнлинне (провинция Канта-Хяме) на объектах компании Patria было завершено обучение экипажей ББМ "Патриа" 6x6 вооруженных сил Латвии, которые прошли двухнедельный курс обучения эксплуатации и технического обслуживания.

Финская компания Patria 30 августа 2021 года объявила о подписании с министерствами обороны Финляндии и Латвии рамочного соглашения по управлению этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6.

В рамках соглашения стороны-участницы смогут осуществлять совместное управление закупками, получая технические и экономические выгоды благодаря росту объема производства в рамках программы.

Одновременно Минобороны Латвии и Patria подписали контракт на поставку более 200 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6, разработанных в рамках совместной программы, включая системы поддержки и обучения. Поставка техники запланирована на период с 2021 по 2029 гг.

С Минобороны Финляндии Patria подписала письмо о намерениях (LOI), предусматривающее размещение в перспективе заказа на серийное производство 160 новых бронемашин.

Совместная программа открыта для участия других государств с обоюдного согласия стран-участниц. В целом совместная закупка ББМ должна улучшить мобильность, повысить рентабельность, функциональную совместимость и безопасность поставок техники Вооруженным силам стран-участниц программы.

По информации МО Латвии, стоимость контракта на поставку ББМ ВС этой страны составляет около 200 млн. евро (236 млн. долл.). Соглашение включает поставку техники, начальное обслуживание и обучение личного состава. В результате закупки к 2029 году ВС Латвии получат бронированные машины, соответствующие их потребностям. Предполагается участие в проекте латвийских компаний, которые будут осуществлять обслуживание, ремонт и возможную последующую модернизацию ББМ в Латвии.

В настоящее время в проекте приобретения новых ББМ участвуют Латвия и Финляндия (Швеция планировала начать официальные переговоры о закупках в сентябре этого года). Хотя Эстония приостановила свое участие в проекте после подписания письма о намерениях с Латвией и Финляндией, у нее и у любого другого союзного государства будет возможность подписать рамочное соглашение и заказать технику в будущем.

Как сообщал ЦАМТО, 17 декабря 2019 года в Таллине (Эстония) министр обороны Латвии Артис Пабрикс, министр обороны Эстонии Юри Луйк и постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке единой боевой бронированной машины, которую предполагается адаптировать к потребностям сухопутных войск каждой страны.

Министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен 29 января 2020 года подписали техническое соглашение о повышении мобильности вооруженных сил Латвии и Финляндии путем разработки новой системы бронетранспортера на базе бронемашин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, однако впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

Между Латвией, Финляндией и Patria Land Oy 15 октября 2020 года было подписано соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ, адаптированной к национальным требованиям. Прототип новой бронемашины Patria с колесной формулой 6x6 был представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи, а 15 июня Кабинет министров Латвии утвердил информационный отчет "О приобретении бронетранспортеров 6х6 в рамках развития тактической мобильности", который предусматривал подготовку к заключению межправительственного соглашения с Финляндией о приобретении машин Patria.