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Конкурс БМП для ВС Чехии

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Конкурс БМП для ВС Чехии
Конкурс БМП для ВС Чехии.
Источник изображения: invoen.ru

Как сообщило Министерство обороны Чехии объявило 5 ноября 2021 года, ни одно из представленных предложений на ранее объявленный конкур по новой БМП для ВС Чехии не отвечает всем требованиям и, соответственно, не может рассматриваться в дальнейшем. Всего в качестве замены устаревшей БМП-2 предложения подали три компании:

  • BAE Systems предложила БМП CV90;
  • General Dynamics European Land Systems – БМП Ascod;
  • Rheinmetall - БМП Lynx KF41.

По результатам тендера планируется закупить 210 новых боевых машин пехоты.

Прага объявила, что комитет из 15 экспертов оценил поступившие предложения. Оценка оказалась явно «однозначной и единодушной»: «Предложения от всех трех участников не могут быть оценены на основе представленных документов, поскольку ни одно из них не выполняет требования заказчика. Выявленные недостатки связаны, например, с отсутствующей или неточной информацией о технических характеристиках предлагаемой боевой техники или неполной информацией о сотрудничестве с чешской оборонной промышленностью», – говорится в сообщении чешского Минобороны.

Дополнительно сообщалось, что вовлеченные компании в тот же день будут проинформированы о заключении экспертной комиссии, а предложения более не будут рассматриваться и оцениваться. Как предполагают источники, судя по всему, решение о дальнейших действиях еще не принято. Сроки не разглашаются.

Ориентировочная стоимость 210 БМП первоначально оценивалась в 1,9 млрд. евро. По крайней мере, 40 % из них должны быть обеспечены чешскими компаниями в качестве добавленной стоимости, прежде всего государственной компанией VOP CZ. Поставка первых БМП ожидалась с 2022 года. При темпах производства от 5 до 10 БМП в месяц производство намечалось завершить в 2027 году. Программа несколько раз выходила из графика, и теперь, вероятно, откладывается на более неопределенный период.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
ASCOD SV
БМП-2
Град РСЗО
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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