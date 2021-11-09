Погода внесла хаос в расписание американских полетов к МКС и обратно

У расположения космодрома на побережье в тропическом климате есть как свои плюсы, так и неоспоримые минусы. Среди последних — сильная зависимость расписания полетов на орбиту от погоды, особенно в межсезонье. Сейчас сразу два американских космических рейса, один к МКС, а другой обратно, находятся в постоянном ожидании очередного переноса.

Ситуация следующая: четверо астронавтов миссии Crew-2 на МКС ждут подходящих условий для посадки в Мексиканском заливе, а миссия Crew-3 аналогично ожидает благоприятной погоды для старта к станции. Причем одновременно эти два полета выполнять нельзя, чтобы центр управления полетами и все сопутствующие службы не распыляли свое внимание на два космических корабля. Проблем добавляют поджимающие сроки — Crew Dragon, который сейчас пристыкован к орбитальной лаборатории, сертифицирован на 210 дней функционирования, а 198 из них уже прошли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не отличается толерантностью к авантюрам вроде превышения гарантированного времени работы оборудования в пилотируемых миссиях. Поэтому специалисты агентства уже больше недели к ряду пристально изучают прогнозы метеорологической обстановки, чтобы отловить в них более-менее подходящее безопасное окно длительностью хотя бы несколько часов. Но природа не слишком благосклонна людям — в это время года погода на восточном побережье Флориды, где находится Космический центр имени Кеннеди (KSC), меняется практически непредсказуемо и буквально каждый час.

Последнее на момент написания этой новости обновление планов, которое опубликовало NASA в своем твиттере — отстыковка Crew-2 от МКС в 19:05 по UTC (22:05 по Москве) в понедельник, 8 ноября, а старт Crew-3 произойдет не ранее чем 10 ноября, в среду. Точное время запуска объявят позднее, ранее его назначали на 2 часа ночи по Гринвичу 11 числа, а до этого — на 30, 31 октября, 3 и 10 ноября. Большая часть задержек связана с погодными условиями, но были и технические неполадки.

Экипаж миссии Crew-3, который уже несколько недель ждет разрешения старта в карантине. Помимо технических проблем и превратностей погоды, запуск откладывался еще и из-за неуточненной медицинской проблемы с одним из астронавтов. Слева направо: астронавт ЕКА Матиас Маурер (Matthias Maurer), астронавты NASA Том Маршберн (Tom H Marshburn), Раджа Чари (Raja Chari) и Кайла Баррон (Kayla Barron). Источник: ©NASA, ESA, SpaceX

В частности, миссия Inspiration 4, первый полет космического корабля SpaceX Crew Dragon под управлением экипажа, состоящего из непрофессиональных астронавтов, выявила проблему с туалетом. После возвращения капсулы и ее детальной инспекции выяснилось, что один из шлангов системы удаления биологических отходов отклеился и под внутренней обшивкой жилого отсека скопились капли урины. Такое положение дел представляло не только возможные неудобства для людей на борту, но и вполне реальную угрозу технике.

Дело в том, что как сама по себе моча, так и химикаты используемые для ее консервации в баке корабля способны вызвать коррозию при попадании на детали под обшивкой. Анализ неисправности на вернувшейся из космоса капсуле Resilience, в которой прошла миссия Inspiration 4, показал, что ущерб был незначительным. Но аналогичная конструкция туалета использовалась и в корабле Endeavour (Crew-2), пристыкованном к МКС, и в Endurance (Crew-3), который уже установили на ракету Falcon 9 и готовили к запуску. В последнем случае инженеры SpaceX просто заменили шланги на паяные за несколько дней и проблему устранили в корне.

А вот с тем кораблем, что уже долгие месяцы находился в космосе ситуация была не совсем ясна. Экипажу МКС пришлось провести инспекцию туалета на орбите — снять обшивку и осмотреть всю систему удаления биологических отходов. С одной стороны, сантехникой почти не пользовались, так как Endeavour меньше чем за сутки добрался до станции, где есть свои удобства. С другой, если протечка все же произошла, у жидкости было гораздо больше времени, чтобы нанести урон оборудованию. Оказалось, что техника сбой все-таки дала, но ущерб минимален.

Специалисты NASA взвесили все риски и разрешили возврат корабля на Землю с экипажем. Астронавтам просто запретили пользоваться туалетом, а естественные потребности людям придется на протяжении двадцатичасового полета справлять в так называемое впитывающее белье. Иными словами, в подгузники. В общем, ситуация нервная, неприятная, но не катастрофическая. У экипажа миссии Crew-2 еще есть несколько дней на возвращение домой, пусть и с некоторыми неудобствами. А орбитальная лаборатория на пару суток снова окажется с командой всего из трех человек, пока Crew-3 не разрешат взлет.