Крутая тачанка для спецназа: "Тигр"- багги" вооружили четырьмя пулеметами

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

При создании "тачанки XXI века" - автомобиля "Тигр" в версии багги - для участия в специальных и диверсионных операциях большое внимание уделено повышению огневой мощи. Поэтому СБМ ВПК - 233136 можно считать своеобразным рекордсменом: экипаж из 4-5 человек вооружен сразу тремя 7,62-мм пулеметами ПКП "Печенег" ( боекомплект 3200 патронов) и одним 12,7-мм "Корд" (запас выстрелов - 400 шт).

Кроме того, бойцы имеют три одноразовых ручных гранатомета РПГ-26, предназначенных для уничтожения бронированных целей, и два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла-С" или "Верба" для борьбы с воздушным противником.

Полная масса машины - 8000 кг. Мощность двигателя - 240 л.с. Имеется автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 1000 км. Высота вертикальной стенки, преодолеваемой автомобилем, - 1,2 м.

Считается, что багги, кроме участия в рейдах по степной и горно-пустынной местности, также пригодится для проводки различных конвоев.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"