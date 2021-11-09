Анкара замахнулась на турецкий аналог С-400

Турция успешно провела испытания своей ракеты класса «земля - воздух» дальнего действия Siper.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны страны, пишет газета Daily Sabah.

Испытания отечественной системы противовоздушной обороны, которую планируется принять на вооружение в 2023 году, будут продолжены, написал в «Твиттере» глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, Турция продолжит производство нового оружия и будет иметь до шести различных собственных систем противовоздушной обороны.

Проект Siper возглавляют турецкие оборонные компании ASELSAN , ROKETSAN и Совет по научно-техническим исследованиям Турции.

Помимо Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российскими С-400, также разрабатываются системы ПВО Korkut (зенитная самоходная установка), Sungur (переносной зенитно-ракетный комплекс, ПЗРК) и Hisar (зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности), говорит Eadaily, ссылаясь на турецкое издание.