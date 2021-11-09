Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B впервые совершил посадку на авиабазе во Франции

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer в ходе выполнения полета над Европой впервые совершил посадку на авиабазе во Франции, следует из сообщения французских ВВС.

Самолет сел для дозаправки на французскую авиабазу Истр-Ле-Тюбе, расположенную к северо-западу от Марселя, говорится в сообщении.

"Бомбардировщик ВВС США был дозаправлен на авиабазе 125 города Истр в рамках учений (американской) бомбардировочной оперативной группы. Это уникальный вариант регулярных тренировок, которые укрепляют наш альянс. Благодаря этому мы готовы действовать в любом месте в любое время", - отметили французские военные.

ВВС США 6-7 октября перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для выполнения задач на европейском театре военных действий. За прошедшее время бомбардировщики уже выполнили серию миссий, в том числе совершили полеты вблизи границ России в районе Балтики и Черного моря.

По сообщению Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, 19 октября два российских истребителя вылетали на сопровождение пары бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над Черным морем.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили тогда в НЦУО.