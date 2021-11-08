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Российская газета

Борисов: Россия имеет полный набор беспилотных летательных аппаратов

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Источник изображения: rg.ru

Сегодня Россия имеет все типы беспилотников и будет развивать такой арсенал. Об этом в воскресенье на телеканале "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств", - отметил вице-премьер, курирующий в правительство деятельность отечественного оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, работа в данном направлении "ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития Вооруженных сил".

Напомним, что вопросы обеспечения Вооруженных сил РФ военными беспилотными аппаратами недавно обсуждались на серии совещаний, которые президент России провел с военачальниками и руководителями ОПК.


Юрий Гаврилов

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