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РИА Новости

Борисов: российская армия обладает всеми видами необходимых беспилотников

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Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития вооруженных сил, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, работа в этом направлении ведется очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", - сказал Борисов.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч беспилотников, добавив, что "нужно и дальше над ними работать". По его словам, Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием.

Сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии. Так, концерном "Калашников" создается боевой робот в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". По мнению известного военного эксперта Виктора Мураховского, его основными задачами станут охрана территорий и разведка.

Кроме того, концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Один из них - безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй - безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.

Занимаются тематикой боевых роботов и сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). Ведутся испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.

Из известных боевых роботов, уже стоящих на вооружении российской армии – платформа "Уран-9". Данный робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

Еще один робот – подводного назначения. Речь идет о морском подводном роботизированном комплексе "Посейдон" с ядерным двигателем, о котором президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Россия
Продукция
2А72
Атака
Т-72
Т-72Б
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