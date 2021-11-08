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РИА Новости

Сергей Шойгу: в российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. В российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт", - отметил министр.

Он уточнил, что более 90% летчиков Воздушно-космических сил РФ имеют боевой опыт. "У кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия", - добавил глава военного ведомства.

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