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WarSpot

Американцы вкладывают миллиарды в стареющих «Хищников»

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Источник изображения: warspot.ru

Истребители F-22 Raptor пройдут последнюю масштабную модернизацию за свою военную карьеру. Вчера, 6 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на модернизацию парка «Хищников».

Контракт стоимостью $10,9 млрд рассчитан на десять лет. Работы будут включать в себя различные услуги, включая «обновления, улучшения и исправления Raptor». Lockheed Martin также предоставит логистические услуги и закупку комплектов оборудования для модернизации. Планируется, что всё это позволит удержать устаревающих «Хищников» в боевой готовности в следующем десятилетии, пока им на смену не придут перспективные истребители, разрабатываемые в рамках программы Next Generation Air Dominance.

Истребители F-22 Raptor

Источник изображения: defensenews.com

F-22 Raptor («Хищник») — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвёртого поколения F-15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц и 8 прототипов. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолёт.

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Страны
США
Продукция
F-15
F-22
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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