Шойгу заявил, что более 90% летчиков в российской армии имеют боевой опыт

Как отметил глава Минобороны, фактически все командиры всех звеньев прошли через сирийскую операцию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Свыше 90% военных летчиков имеют боевой опыт, некоторые совершили 400 боевых вылетов. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".

Глава военного ведомства подчеркнул, что в российской армии сейчас очень высокий боевой дух. "Более девяноста процентов летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия", - заявил Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам министра обороны, фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов прошли через сирийскую операцию.

Министр также рассказал о необходимости планировать, какое оружие поступит в будущем, какое количество курсантов нужно принять на учебу в высшие учебные заведения для эксплуатации этого оружия. "Если мы семь лет назад имели дефицит летного состава почти 1 400 летчиков, то сегодня, конечно, и армия совсем другая, и промышленность совсем другая", - подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу пояснил, что это является следствием плановой стабильной работы, которая ведется на президентских военных совещаниях последних лет. "Мы из такого, знаете, подтягивания, вытягивания и тушения возникающих очагов недоделок и недоработок, которые были, перешли уже - и это не первое совещание, когда мы ведем нормальную, плановую, стабильную работу. По-советски скажу - плановое хозяйство", - отметил он.

О военных совещаниях у президента

Президент РФ Владимир Путин традиционно дважды в год - в мае и ноябре - проводит в Сочи серии тематических оборонных совещаний, на которых собирает руководство Вооруженных сил РФ и ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.

Последняя серия таких совещаний состоялась ранее на этой неделе. В течение трех дней, 1-3 ноября, на них обсуждались, в частности, вопросы оснащения современной техникой и вооружением Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, ход вакцинации против коронавируса в ВС РФ, развитие беспилотной военной авиации и создание вооружений, основанных на новых физических принципах.