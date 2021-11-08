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Российская газета

Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер

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Источник изображения: rg.ru

Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина получил патент на беспилотный летательный аппарат изменяемой формы. Как сказано в описании изобретения, техническое решение предназначено для ударных беспилотников и интеллектуальных боеприпасов.

Летательный аппарат построен по интегральной аэродинамической схеме. Двигатель с импеллером (пропеллером, заключенным в кольцо) находится в хвосте. Рядом расположены элевоны, гибриды элеронов и рулей направления. В носовой части находится управляемое вертикальное оперение - за счет выноса перед центром масс оно обеспечивает лучшую маневренность в горизонтальной плоскости и не приводит к наклону аппарата.

В гондолах на краях крыльев размещена оптика стереоскопических головок самонаведения, а в самих крыльях - выдвижные консоли. Они нужны для снижения скорости в режиме барражирования или при полете с огибанием рельефа местности. На финальном этапе полета дополнительные крылья сбрасываются для достижения максимальной скорости.

Основным направлением деятельности челябинского ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина является создание ядерных боеприпасов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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