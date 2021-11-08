Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер

Дрон-трансформер от ядерного НИИ. Фото: https://t.co/MZzKpeIxdQ pic.twitter.com/Zz6SIO10G5— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 7, 2021
Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина получил патент на беспилотный летательный аппарат изменяемой формы. Как сказано в описании изобретения, техническое решение предназначено для ударных беспилотников и интеллектуальных боеприпасов.
Летательный аппарат построен по интегральной аэродинамической схеме. Двигатель с импеллером (пропеллером, заключенным в кольцо) находится в хвосте. Рядом расположены элевоны, гибриды элеронов и рулей направления. В носовой части находится управляемое вертикальное оперение - за счет выноса перед центром масс оно обеспечивает лучшую маневренность в горизонтальной плоскости и не приводит к наклону аппарата.
В гондолах на краях крыльев размещена оптика стереоскопических головок самонаведения, а в самих крыльях - выдвижные консоли. Они нужны для снижения скорости в режиме барражирования или при полете с огибанием рельефа местности. На финальном этапе полета дополнительные крылья сбрасываются для достижения максимальной скорости.
Основным направлением деятельности челябинского ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина является создание ядерных боеприпасов.
Антон Валагин