Впервые боевые дроны применили против резиденции главы страны

Особняк премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми был атакован с воздуха неизвестными беспилотными летательными аппаратами.

Первым об этом сообщил телеканал Al Arabia. Снаряженный взрывчаткой дрон упал на дом премьер-министра.

Позже в минобороны Ирака уточнили, что беспилотников было два, один из них должен был нанести удар по автомобилю чиновника. Второй перехватили и взорвали до атаки. Изначально сообщалось, что аль-Казыми был госпитализирован вместе с другими пострадавшими в ходе нападения. Однако позже премьер написал в Twitter, что с ним все хорошо.

«Предательскими ракетами не удивить верующих. Стойкость и находчивость наших героических сил безопасности непоколебимы, поскольку они служат на благо безопасности людей, справедливости и закона. Я в порядке, слава богу, и призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», - написал аль-Казыми.

Дом главы иракского правительства расположен в так называемой «зеленой зоне» Багдада, где находятся множество административных зданий, правительственных учреждений, посольства различных стран, в том числе и США.

Associated Press пишет, что в больнице находятся как минимум семь человек, находившихся в доме во время атаки.

По данным Al Hadath, госпитализированы 10 сотрудников сил безопасности. Часть резиденции после взрыва обрушилась. Сам аль-Казыми сейчас находится в укрытии, на въездах в район значительно усилены меры безопасности. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за покушение.

Нападение на дом аль-Казыми произошло на фоне обострения противостояния между силами безопасности Ирака и проиранским шиитским ополчением - их сторонники разбили лагерь на границе «зеленой зоны» Багдада, протестуя против результатов парламентских выборов, пишет Газета.ру.