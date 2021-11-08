В космос американцы на «Союзах», мы на «Драконах»

Перекрестные полёты американских астронавтов на российском космическом корабле «Союз» и россиян на кораблях SpaceX Dragon к Международной космической станции (МКС) решат проблему с возможным отсутствием представителей США на станции.

Об этом заявил в ходе телеконференции руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

В ходе пресс-конференции Монтальбано отметил, что из-за того, что экипаж миссии Crew Dragon-2 покинет МКС раньше, чем на неё прибудет сменяющий её экипаж Crew Dragon-3, для работы в американском сегменте останется только один представитель NASA - Марк Ванде Хай, прибывший на станцию в апреле на российском «Союзе».

Во избежание ситуации, в которой на станции может не остаться астронавтов для работы на американском сегменте МКС, NASA будет добиваться соглашения о перекрестных полётах, в рамках которых будут прибывать астронавты, способные их заменить.

Ранее замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин сообщил «Интерфаксу», что «Роскосмос» и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих перекрестных полетов на МКС.

По его словам, процесс обучения американцев для полета на корабле «Союз» уже отработан, астронавты NASA владеют навыками управления российским кораблем.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что «Роскосмос» и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих «перекрестных» полётов на МКС.