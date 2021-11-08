Назван новый флагман российского военного экспорта

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У имеет все необходимое, чтобы стать новым российским бестселлером на международном рынке, считает The National Interest.

А-50У - модернизированная версия советского самолета ДРЛО А-50. Новый вариант получил более легкий и мощный радар "Шмель-М" с передовым программным обеспечением и кратно возросшими возможностями, цифровую систему управления и более комфортные условия для экипажа - в частности, у операторов появилась зона отдыха с буфетом, что немаловажно в многочасовых полетах.

Разработавший радар концерн "Вега" сообщает, что "Шмель-М" отслеживает воздушные объекты на расстоянии до 650 километров, а наземные - в радиусе 300 км. Одновременно РЛС может контролировать до 300 целей, в автоматическом режиме передавай их координаты истребителям. Буква "У" в названии самолета означает, что "летающий радар" может наводить на цели до 30 истребителей.

Боевые испытания комплекса в Сирии подтвердили высокие характеристики А-50У. Иностранные государства проявляли к нему интерес еще на стадии разработки. Один из серийных А-50 был переоборудован для ВВС Китая, другой - для ВВС Индии. Нью-Дели, обеспокоенный проблемой контроля воздушных границ, является, по мнению издания, потенциальным покупателем А-50У.

Антон Валагин