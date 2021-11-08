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ТАСС

Китайские космонавты на орбитальной станции провели учения по экстренной эвакуации

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Рисунок космической станции «Тяньхэ»
Рисунок космической станции «Тяньхэ».
Источник изображения: vpk-news.ru

Они отработали действия по выходу из главного модуля "Тяньхэ" в возвращаемую капсулу пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13"

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Космонавты китайской орбитальной станции провели учения по экстренной эвакуации в случае непредвиденного столкновения с каким-либо объектом. Об этом сообщило в воскресенье Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как отмечается на его странице в социальной сети WeChat, тайконавты отработали действия по выходу из главного модуля "Тяньхэ" в возвращаемую капсулу пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13". Главная задача тренировки - обеспечить безопасность экипажа в случае разгерметизации станции.

Ранее заместитель главы управления программы пилотируемых полетов Линь Сицян рассказал, что Китай в случае аварии способен оперативно организовать экстренную эвакуацию с национальной станции. По его словам, небольшие обломки не причинят ей вреда. Что касается крупных объектов, "можно будет осуществить маневр, чтобы избежать удара".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

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Страны
Китай
Проекты
Военные учения
Шэньчжоу
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