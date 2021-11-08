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ТАСС

Представитель NASA подтвердил возможность организации перекрестных полетов с Россией

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Источник изображения: © EPA/AARON M. SPRECHER

Рассматривается возможность, чтобы российский космонавт отправился на корабле США, а астронавт NASA - на "Союзе", отметил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтверждает возможность организации перекрестных полетов, при которых представители США и России отправлялись бы в космос на кораблях друг друга. Об этом заявил в субботу в ходе онлайн-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Мы рассматриваем [возможность], чтобы [российский] космонавт отправился на нашем корабле, а астронавт NASA - на "Союзе", - сказал он на брифинге, который был посвящен возвращению миссии Crew-2. "Мы пытаемся сделать так, чтобы <...> иметь астронавта на "Союзе" и космонавта на нашем корабле", - добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности достижения договоренностей между NASA и Роскосмосом о перекрестных полетах. В частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что не видит пока в них необходимости, но не исключал обсуждения этой темы с американскими партнерами.

10 ноября намечена отправка экипажа Crew-3 на корабле Crew Dragon на МКС. Его стыковка со станцией запланирована на 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (03:10 мск 12 ноября). На борту космического корабля компании SpaceX к МКС отправятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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ESA (ЕКА)
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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