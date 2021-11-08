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Демаркация границы между Узбекистаном и Киргизией приостановлена

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Источник изображения: vpk-news.ru

Узбекские военные приостановили перенос узбекско-киргизской границы в Баткенской области КР.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на главу Баткенского района Учкунбека Жоробаева.

По словам главы района, утром 4 ноября узбекские пограничники начали масштабную операцию в селе Киштут Баткенского района по перемещению границы в село. В частности, сюда привезли экскаватор и начали рыть канавы.

По словам Учкунбека Жоробаева, после этого жители села начали собираться в этом районе в знак протеста.

«Узбекистан хотел перенести свою границу на территорию, где администрация села Киштут проходит через село Таян и эта местность уже согласована между двумя странами. Но посте того, как население начало собираться, узбекские власти встретились с главой администрации села Киштут, кыргызскими пограничниками и другими официальными лицами. После этого узбекская сторона приостановила работы на границе. Фактически эта территория принадлежит Узбекистану», – сказал глава района.

Узбекская сторона пока не комментирует сообщение.

В 2017 году президенты двух стран подписали соглашение о демаркации 1170 километров или 85 процентов узбекско-кыргызской границы. В феврале правительства двух стран объявили, что согласовано еще 10 процентов спорной территории границы, говорит радио «Озодлик» (Узбекистан).

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Страны
Киргизия
Узбекистан
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