Точнее, и не смажешь: войсковую разведку перевооружат на новые винтовки

Снайперов специальных подразделений оснастят СВДМ

Подразделениям разведки и специального назначения придадут точности. Они будут полностью перевооружены на снайперские винтовки СВДМ. Это образцы превосходят по характеристикам классическую винтовку Драгунова. Новинка не только отличается более высокой точностью, но и обладает возможностью менять компоновку — устанавливать разные прицелы, глушитель и дополнительное оборудование. По словам экспертов, это значительно увеличит возможности разведчиков по уничтожению целей на дистанции.

Надежная, модернизированная

Министерство обороны приняло решение переоснастить войсковую разведку и части специального назначения на снайперские винтовки СВДМ, сообщили источник «Известий» в военном ведомстве. Это должно повысить боевые возможности этих формирований. Первые партии уже поступили в войска Южного военного округа.

Военнослужащий со снайперской винтовкой Драгунова Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) исправно служит в войсках уже более полувека и в своем классе стала таким же брендом, как «Калашников» среди автоматов. Даже не самый подготовленный солдат может уверенно поражать из нее цели на дистанции до 800 м. Винтовка сочетает большую по сравнению с автоматами мощность выстрела, дальность, обладает исключительной надежностью и относительно проста в освоении. Еще в советское время в штатную структуру мотострелкового отделения ввели должность снайпера, вооруженного СВД. Это значительного увеличивало огневую мощь советской пехоты по сравнению с зарубежными армиями.

В последние десятилетия российские инженеры работали над различными вариантами модернизации проверенного временем оружия. Наиболее современная модификация — СВДМ. Она выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжеленного ствола.

Снайперская винтовка Драгунова с комплектом модернизации на выставке вооружения и техники Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На корпусе расположены планки Пикатинни, на которые можно за считанные минуты устанавливать оборудование, исходя из боевой задачи: оптические и ночные прицелы, глушитель и т.д. СВДМ оснащена резервными механическими прицельными приспособлениями и креплением для складной сошки. На многих старых образцах стрелкового оружия установка дополнительных компонентов требует его разборки, что занимает длительное время.

— В армии снайпер — это фактически высокоточное оружие на низовом уровне, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Снайперская винтовка Драгунова позволяет вести высокоточную стрельбу на средних дистанциях. В бою она используется для поражения важных целей. Обычно снайпер идет вместе с командиром и работает по его задачам. Модернизация СВД еще раз подтверждает, что оружие было создано с большим заделом на будущее. До сих пор эта винтовка имеет глубокий потенциал.

Прослужит долго

В 2019 году гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков заявил в интервью «Известиям», что СВД изначально настолько конструктивно совершенна, что в классе армейских винтовок для стрельбы на дистанции 500–800 м «лучше уже не сделать» — только улучшать отдельные элементы.

Снайперская винтовка СВДМ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Ей можно грести, ее можно кидать — на дистанции 500–800 м она идеально работает, — сказал глава концерна, работающего сейчас над созданием винтовок более крупного калибра.

Сегодня концерн «Калашников» дорабатывает снайперскую винтовку Чувакина (СВЧ), которая должна будет поражать первым выстрелом одиночные цели на дистанции до километра. Она спроектирована под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62x54 мм с закраиной и винтовочный патрон НАТО 7,62x51 мм. Когда она приобретет финальный облик и поступит в серию, пока неизвестно.

А до принятия СВЧ на вооружение наиболее совершенным снайперским оружием для работы в боевых порядках остается СВДМ. Существуют и более дальнобойные и мощные винтовки, но это гораздо более дорогие и технически сложные образцы, которые предназначены не для боевых действий, а для выполнения особых задач. Такое оружие поступает ограниченными партиями в подразделения спецназа армии и силовых структур.

Снайперская винтовка СВЧ на выставке вооружений МВТФ «Армия-2020» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Военное ведомство уже начало перевооружать стрелков: в разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск поступили новейшие автоматы АК-12. Внешне они похожи на классический «Калашников», но конструктивно это принципиально новая разработка. Автомат получил возможность вести стрельбу фиксированными очередями с отсечкой в два выстрела, имеет более долговечный ствол, дополнительные съемные дульные устройства и более удобное переключение режимов стрельбы. Для него выпускаются новые тепловизоры, глушители и коллиматорные прицелы, которые позволяют вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 м.

Новые оружие и снаряжение, которые сейчас поступают в ВДВ, радикально повышают возможности десантных войск. «Известия» уже писали, что разведывательные подразделения «голубых беретов» получили на вооружение новые парашюты «Арбалет-2». Они позволяют совершать прыжки с высоты до 4 тыс. м, а при наличии кислородного оборудования — с еще большей. Специальный купол парашюта позволяет управлять им в полете. Благодаря этому за время снижения десантник может пролететь десятки километров и незаметно проникнуть в тыл противника.

Роман Крецул