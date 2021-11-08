Белоруссия усиливает ПВО вдоль своих границ

Состав дежурных сил по противовоздушной обороне Белоруссии усилен в ответ на обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ стран.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

«В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151», - говорится в сообщении.

Командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба отметил, что «мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей». «Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси», - подчеркнул генерал.

Минобороны наблюдает значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у белорусских границ, говорится в сообщении. По словам Голуба, «только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов».