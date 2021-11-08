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Российский космонавт стал главой МКС

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Антон Шкаплеров
Антон Шкаплеров.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Процесс передачи смены на МКС предполагает церемонию подписания необходимого документа двумя командирами. Песке, руководивший станцией с 4 октября 2021 года, и Шкаплеров заключили соответствующий акт передачи полномочий. Предполагается, что россиянин стал главой международного экипажа до своего возвращения на Землю, намеченного на весну 2022 года.

«Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол», — подчеркивается в заявлении корпорации.

Церемонию провели в в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним станцию покинут американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.

Согласно предварительной информации космического агентства США NASA, расстыковка корабля Crew Dragon произойдет 7 ноября 2021 года. После этого и до прибытия нового экипажа на МКС продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.

Ранее космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства. Они пожелали соотечественникам хранить чувство народного единства, а также оберегать близких.


Марина Совина

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