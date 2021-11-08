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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

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HOS Red Rock
HOS Red Rock.
Источник изображения: www.shipspotting.com

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Американское судно HOS Red Rock, которое используется ВМС США в качестве носителя опытовой системы гидроакустической разведки SURTASS-E, зашло в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы слежения за кораблями (AIS).

Оператор судна компания Hornbeck Offshore имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг американским военным по слежению за подводными лодками вероятного противника на общую сумму около $40 млн.

Операции судна, которое предназначено для выполнения задач в целях нефтегазовой индустрии в прибрежных районах, уже ранее фиксировались в Северной Атлантике, в том числе на линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System), около Бермудских островов вблизи восточного побережья США, а также вблизи Англии в проливе Ла-Манш.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
NATO
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