Сухопутные войска: 2,5 тысячи единиц новой техники и вооружения за год

В Минобороны РФ рассказали, какую новую технику и вооружение в рамках гособоронзаказа уже получили и еще получат в этом году Сухопутные войска. По данным ведомства, речь идет о более чем 2,5 тысячи образцов современного арсенала.

Так, для танковых и мотострелковых подразделений закупаются бронемашины Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. "В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок", - отметили в Минобороны.

Соединения и части Ракетных войск и артиллерии получают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г". А также - модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С" и самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С". Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

В Сухопутные войска идут и серийные зенитные ракетные системы С-300В4, комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2" и его модификация в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ". Еще осуществляются поставки переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", комплексов средств автоматизации "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационных станций "Ниобий-СВ" и другие образцы вооружения.

Сообщается, что в разведподразделенияьСухопутных войск в текущем году спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи "Стрелец-М" второго поколения. Эта техника сопрягается с линейкой технических средств разведки и позволяет решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения.

Также Сухопутные войска оснащают современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена. Этими комплектами уже оснастили четыре соединения. Еще два комплекта поступят в соединения Сухопутных войск до конца нынешнего года.

Юрий Гаврилов