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Intuitive Machines определилась с местом высадки лунной буровой установки

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Intuitive Machines определилась с местом высадки лунной буровой установки
Intuitive Machines определилась с местом высадки лунной буровой установки.
Источник изображения: Intuitive Machines

NASA и частная компания Intuitive Machines объявили, что выбрали место высадки для спускаемого аппарата Nova-C, который отправится в космос в конце 2022 года. Он доставит в район вблизи кратера Шеклтона в южном полярном регионе Луны буровую установку и экспериментальную систему связи от компании Nokia, сообщается на сайте NASA.

Intuitive Machines стала одной из трех компаний, выигравших конкурс от NASA и включенных в 2019 году в программу CLPS (Commercial Lunar Payload Services), в рамках которой частные космические компании могут принимать участие в исследовании и освоении Луны. Компания создала аппарат Nova-C для полетов к естественному спутнику Земли и доставки туда необходимого оборудования массой 100 килограммов. Его общая масса составляет 1,5 тонн, а при помощи своего двигателя Nova-C способен в случае необходимости перелететь на другое место.

В настоящее время Intuitive Machines планирует совершить три полета к Луне. В рамках второго, получившего обозначение IM-2, компания планирует доставить на южный полюс Луны прыгающий зонд Micro-Nova и бур. С их помощью будет произведена оценка запасов водяного льда в рамках эксперимента PRIME-1 (Polar Resources Ice-Mining Experiment-1), буровая установка добудет образцы льда с глубины до одного метра, а масс-спектрометр проанализирует состав летучих веществ в нем. Подобные работы нужны для будущих пилотируемых миссий к Луне, так как лед станет сырьем для производства ракетного топлива и воздуха.


Область около Южного полюса Луны недалеко от кратера Шеклтон.

Источник изображения: NASA.


Пока PRIME-1 будет исследовать лед, Nokia намеревается протестировать на Луне сеть 4G / LTE. Небольшой вездеход, разработанный Lunar Outpost, отправится на расстояние более 1,6 километра от модуля Nova-C, и будет пробовать связываться с базовой станцией, а Nova-C передаст данные на Землю.

3 ноября 2021 года NASA и Intuitive Machines объявили, что выбрали место высадки для лунной буровой установки — на гребне недалеко от кратера Шеклтон. Это область освещена Солнцем достаточно хорошо, чтобы аппарат получал нужное количество энергии в течение 10 дней работы, а также обеспечивает прямую видимость Земли для постоянной связи. Запуск в космос Nova-C намечен на на конец 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Intuitive Machines выбрала SpaceX для запуска своего третьего лунного аппарата.

Александр Войтюк

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