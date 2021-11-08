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National Interest раскрыл экспортные возможности российской авиации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Эксперт американского издания National Interest (NI) Марк Эпископос раскрыл экспортные возможности российской авиации на фоне продвижения в серийное производство самолета-разведчика А-50У. По мнению эксперта, новая модель станет частью «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений».

А-50У — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева. Эта модель стала модернизацией советского самолета ДРЛОиУ А-50, произведенного на платформе Ил-76.

В своей статье для NI Эпископос приводит ряд выделяющихся технических усовершенствований в модернизированной модели А-50У. Эксперт отметил новую установку РЛС (радиолокационную станцию) «Шмель-М», созданную для А-50У концерном радиостроения НПО «Вега». Именно РЛС в виде металлического купола придает А-50У характерную форму «самолета-гриба».

По информации производителя, «Шмель-М» имеет облегченную конструкцию и новое передовое программное обеспечение. Установка способна отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Одновременно современная РЛС отслеживает около 300 наземных или 40 воздушных целей.

Также Эпископос выделил новую оцифрованную систему управления самолетом, которая упрощает работу оператора, минимизируя риски человеческого фактора. К тому же у А-50У изменилась внутренняя планировка: в нее добавились зона отдыха и туалет.

По информации Эпископоса, самолет был развернут в Сирии в 2018 году. Эксперт заявил, что А-50У подтвердил свою эффективность «ощутимыми результатами полевых испытаний». Также, по его словам, самолет позволит России «исполнить свои обязательства» на сирийском севере, в рамках «последней стадии гражданской войны».

Эксперт NI отметил схожесть конструкции и функций А-50У с американским самолетом ДРЛОиУ Boeing E-3 Sentry. По его информации, в 2000-х годах Москва вела переговоры по экспорту своего самолета с Пекином, однако они сорвались. Теперь в качестве потенциального покупателя рассматривается Индия. Специально для Дели самолет выпустили в экспортном варианте A-50I с израильским радаром EL / W-2090 Phalcon.

В мае 2020 года источники в военно-промышленном комплексе сообщали, что первые два самолета А-50У поступят Военно-космическим силам России до конца 2021 года. Разработка каждого из них, согласно неподтвержденным данным, стоила по 600 миллионов рублей.


Николай Чигасов

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Страны
Израиль
Индия
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
E-3
А-50 ДЛРО
Ил-76
Шмель-М
Компании
Boeing
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
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