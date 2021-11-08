Marder: модернизация после полувека в строю

Объявленная в прошлом году модернизация немецких БМП Marder идёт полным ходом. Вчера, 5 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что компания Rheinmetall раскрыла детали обновления боевых машин до уровня 1A5A1.

Rheinmetall уже получил все заказанные комплекты модернизации. Кроме того, часть машин уже прошла полный цикл работ и готова к дальнейшей эксплуатации. В ходе модернизации БМП получили новые двигатели мощностью 750 л.с., ПТРК MELLS, системы кругового обзора, новые тепловизоры и системы наведения, обновлённые системы охлаждения и пожаротушения.

БМП Marder 1A5A1 Источник изображения: thedrive.com

В рамках заключённого в прошлом году контракта стоимостью €110 млн Rheinmetall поставит бундесверу 78 комплектов оборудования. Они предназначены для ремонта и модернизации 71 БМП Marder, что позволит улучшить возможности техники, а также продлить срок её службы.

Marder, разработанный для бундесвера в 60-е годы, был признан одной из лучших боевых машин пехоты в мире. Поэтому, когда в 1996 году Минобороны Германии объявило конкурс на разработку новой машины, инженерам пришлось сильно постараться, чтобы создать достойную замену «ветерану». На выполнение этой задачи у концернов Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall-Landsysteme ушло двадцать лет — именно столько времени понадобилось для создания боевой машины Puma и доведения её до полной боевой готовности.