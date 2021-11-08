Северный флот завершит тренировку палубных истребителей в Крыму в середине ноября

Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море.

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Палубные истребители МиГ-29К Северного флота России, совершившие перелет в Крым, завершат программу тренировок в середине ноября, сообщила пресс-служба флота в субботу.

В Крыму расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в настоящее время проходит глубокий ремонт.

"Тренировки палубных истребителей на МиГ-29К продлятся до середины ноября", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, летчики Северного флота начали тренировки в Крыму 9 октября и до 1 ноября отработали десять лётных смен. Они провели в воздухе более 70 часов, отработав более 700 упражнения на тренажёре НИТКА: проходы над "палубой", касания её выпущенными шасси и зацепы гаком за трос авиафинишёра.

"На время праздников тренировочные полёты палубных лётчиков были прекращены. Программа подготовки будет продолжена на следующей неделе", - сообщил Северный флот.

По его данным, к полётам на тренажёре привлечены как молодые, так и опытные пилоты которые восстанавливают и поддерживают свои профессиональные лётные навыки. Тренировочные полёты проходят на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ,

Северный флот сообщал, что в августе и сентябре подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре НИТКА в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка флота на самолётах Су-33.

Второй этап докового ремонта единственного российского авианосца - тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов" запланирован на следующее лето, сообщил в интервью "Интерфаксу" в сентябре генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года", - сообщил тогда Рахманов.

"Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля", - сказал он.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.