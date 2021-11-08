Самолеты Су-34 и Су-24 выполнили полеты с дозаправкой в воздухе на Урале

Екатеринбург. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР выполнили полеты в Челябинской области с дозаправкой топливом в воздухе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в субботу.

"В учебно-тренировочных полетах было задействовано более десяти самолетов и около 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным военных, летчики самолетов в общей сложности выполнили более 100 заходов на исходную позицию и сближение с конус-датчиком топливозаправщика Ил-78 как по поодиночке, так и в составе пары.

Дозаправка самолетов осуществлялась в дневное и ночное время на высоте от двух до шести тысяч метров в простых и сложных метеоусловиях, уточнили в ЦВО.

Су-24МР - тактический разведывательный самолёт, входит в состав морской авиации и ПВО.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до 4 тыс. км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.