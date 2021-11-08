Военные сообщили о завершении учений мотострелковой дивизии в Воронежской области

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Контрольная проверка с боевыми стрельбами танков Висленской мотострелковой дивизии завершилась в Воронежской области, сообщил Западный военный округ (ЗВО) в субботу.

"Экипажи танков Т-72Б3 Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа завершили сдачу упражнений контрольных стрельб в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год", - сообщила пресс-служба округа.

Официально сообщалось, что Висленская дивизия дислоцируется в Белгородской области.

Военные заявили, что танкисты выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин.

"Особенностью выполнения стрельбы стали более сложные условия для ведения огня, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки - до 2200 м, а также сокращено время показа мишеней, которые имитировали тактические действия противника по укрытию в складках рельефа местности", - сообщил ЗВО.

"Всего итоговую проверку сдали более тысячи воинов-танкистов гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа", - сообщила пресс-служба округа.

Официально сообщалось, что Висленская дивизия входит в состав 20-ой общевойсковой армии ЗВО. Штаб армии расположен в Воронеже. Войска армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях.

В начале ноября американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность".