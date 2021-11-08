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The National Interest (США): покупатели выстраиваются в очередь за российской С-400

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Какие именно десять стран проявили интерес к системе противовоздушной обороны, Россия не уточнил. Но минимум один близкий партнер Москвы может поставить С-400 на вооружение в ближайшее время.

С-400: зарубежные страны выстраиваются в очередь

Во время холодной войны Советский Союз широко экспортировал военную технику по всему миру, и сегодняшняя Россия остается вторым по величине экспортером оружия в мире после США. Это вызывает беспокойство у американских военных, поскольку целый ряд иностранных правительств заинтересовался передовыми российскими платформами - в том числе системой ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф".

"Десяток стран проявляют живой интерес", - заявил во вторник в интервью медиа-группе РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Процедуру подписания контракта на покупку С-400 Шугаев назвал процессом сложным и многоступенчатым.

С-400 (по классификации НАТО: SA-21 Growler или "Ворчун") - это мобильная зенитно-ракетная система (ЗРК), разработанная в конце 1990-х годов российским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" на замену семейству С-300. Первым иностранным покупателем стал Китай, к тому же интерес к платформе проявляли Саудовская Аравия и Индия. Попытки Турции обзавестись этой платформой в конце 2017 года привели к ее исключению из программы истребителей F-35.

Теперь интерес к С-400 проявил ряд других стран по всему миру. Однако остаются проблемы, которые предстоит решать России и потенциальным покупателям - например, условия и подробности поставок и имеющиеся у российской промышленности мощности для выполнения оборонного заказа. Поэтому говорить о подписании контракта пока рановато.

"Таким образом, десять заявок - это еще не десять стран, уже готовых подписать контракт", - резюмировал Шугаев.

Какие именно десять стран проявили интерес к системе противовоздушной обороны, Россия не уточнила, но минимум один близкий партнер Москвы может поставить С-400 на вооружение в ближайшем времени. Глава оборонного ведомства заявил, что не видит препятствий для потенциальных поставок систем ПВО в Белоруссию.

Спрос на другое вооружение

По словам Шугаева, популярностью у иностранных покупателей пользуется не только система ПВО С-400. В интервью он отметил, что иностранных покупателей привлекают и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", доказавшие свою эффективность в уничтожении беспилотных летательных аппаратов.

В завершение он ответил, что повышенный спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорит о том, что изменился метод ведения войны.

"Мы видим, что наступила эра беспилотников и роботов. Чем больше используются БПЛА и робототехнические комплексы - а воздушные дроны, к примеру, применяются сегодня повсеместно - тем больше появляется необходимость в средствах поражения и радиоэлектронного подавления".


Питер Сучу (Peter Suciu)

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