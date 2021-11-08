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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon

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Иллюстрация стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Иллюстрация стыковки корабля Crew Dragon с МКС.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/NASA

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Составлен предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих "перекрестных" полетов на МКС, сообщил "Интерфаксу" замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин.

"Кандидаты уже предварительно обсуждены, но поскольку даты еще нет, поэтому не хотелось бы заранее об этом говорить", - сказал Дубинин, отвечая на вопрос, кто из российских космонавтов войдёт в первый экипаж Crew Dragon.

По его словам, процесс обучения американцев для полета на корабле "Союз" уже отработан, астронавты NASA владеют навыками управления российским кораблем. "Ну и, соответственно, посмотрим, что у них там за Crew Dragon", - сказал замначальника ЦПК.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне". "Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

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