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Российская газета

В этом году корабли ТОФ в 1,5 раза больше находились в море

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В штабе Тихоокеанского флота подвели итоги боевой подготовки в минувшем учебном году. Он, напомним, в Вооруженных силах начинается в декабре, а завершается в октябре.


Сообщается, что самым крупным мероприятием на ТОФ стало оперативное учение в центральной части Тихого океана - первое в новейшей истории флота. Там командование задействовало более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов, а также самолеты и вертолеты морской авиации. За два месяца отряд кораблей преодолел более 20 тысяч морских миль и выполнил около полусотни боевых упражнений.

"В 2021 году общая наплаванность надводных боевых кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения Тихоокеанского флота увеличена более чем в 1,5 раза. А количество выполненных боевых упражнений - в 1,3 раза", - сообщили в пресс-центре ТОФ.

Там объяснили, что существенное повышение общей наплаванности корабельных сил главным образом связано с участием флота в оперативном учении в центральной части Тихого океана, в международном российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2021", а также с дальними походами отрядов боевых кораблей и отработкой учебных задач в дальней морской зоне.

В штабе флота напомнили, что более 5 тысяч морских пехотинцев ТОФ провели двустороннее бригадное тактическое учение на полигоне боевой подготовки на мысе Клерка в Приморском крае. В ходе активной фазы этого учения организовали боевые стрельбы из бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка", а также из артиллерийских установок кораблей. Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработали вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. От морской авиации ТОФ в учении задействовали самолеты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.


Юрий Гаврилов

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