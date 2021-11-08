«Гремлины» доказали профпригодность

Американцы научились выпускать и ловить беспилотники в небе. Вчера, 5 ноября, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США объявила о завершении четвёртого этапа программы Gremlins.

В ходе последних испытательных полётов тестовой команде удалось за 24 часа повторить успешный воздушный перехват беспилотника X-61 Gremlin. Дрон был выпущен с военно-транспортного самолёта C-130, перехвачен им же, а после короткого технического обслуживания повторил свой воздушный старт.

Воздушный перехват дрона X-61 Gremlin

В DARPA утверждают, что «Гремлины» будут обеспечивать защиту транспортных самолётов и бомбардировщиков, а также вести разведку или нести дополнительное вооружение для истребителей. Ожидаемый срок службы каждого аппарата — 20 вылетов. По мнению разработчиков, новые БПЛА займут нишу между «умными» ракетами, которые могут самостоятельно поражать цели, но при этом стоят очень дорого, и самолётами, которым для поражения цели необходимо подходить к ней слишком близко. Беспилотник успешно поразит цель, а самолёт будет находиться на безопасном расстоянии от неё.

Своё название проект получил в честь вымышленных существ — гремлинов, придуманных английским писателем Роальдом Далем в 1943 году. В одноимённой книге гремлины мстили пилотам, ломая самолёты в воздухе за то, что их дом разрушили, построив на его месте авиазавод. По сюжету книги британцы помирились с гремлинами и вместе с ними боролись против Германии в годы Второй мировой войны.