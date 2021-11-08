РФ потратит более 70 млн рублей на участие в Dubai Airshow-2021

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и корпорация "Иркут" (входит ОАК) суммарно потратят свыше 70 млн рублей на участие в Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2021 в ОАЭ, следует из информации на госзакупках.

Корпорация "Иркут" (головная компания дивизиона гражданской авиации ОАК) разместила на официальном портале госзакупок два договора общей суммой более 27 млн руб. Из них 21,5 млн планируется потратить на "оказание услуг по участию в выставке Dubai Airshow", еще около 6 млн руб (74 тыс евро) - на застройку экспозиционной площади.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что на авиасалоне в Дубае, который пройдет с 14 по 18 ноября, покажут самолет Sukhoi Superhet-100 в бизнес-компоновке в стилистике Aurus, а в летной программе примет участие МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

Согласно опубликованным на госзакупках документам, госкорпорация "Роскосмос" и ее дочерние предприятия потратят на организацию экспозиции на выставке в Дубае более 43 млн руб.

Общая площадь экспозиции в космическом павильоне - 150 кв метров, на ней помимо "Роскосмоса" разместятся ГКНПЦ им. Хруничева, НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, ОКБ "Факел", "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева" и НПК "Системы прецизионного приборостроения" (СПП).

В документации к закупке указано, что в экспозиции будут размещены макеты разгонного блока "Фрегат-СБ" и ракет-носителей "Протон-М", "Ангара 1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5В", "Рокот-М"; макеты космических аппаратов "Экспресс-1000", "Глонасс-К", "Электро-Л"; натурные образцы сферического лазерного микроспутника "БЛИЦ" и пассивного лазерного спутника "Ларец"; макеты различных ракетных двигателей, а также макет стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный.