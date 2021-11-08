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РИА Новости

Дипломат Белоусов отверг обвинения в чрезмерной военной деятельности России в Крыму

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Большой десантный корабль "Азов" на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Севастополе
Большой десантный корабль "Азов" на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ООН, 6 ноя – РИА Новости. Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, более того, она работает на стабильность в регионе, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Он участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре-ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По словам Белоусова, там Москву вновь "пытались обвинить в агрессии и оккупации" — с одной стороны Украина, с другой – Грузия.

"Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности", — указал дипломат.

Эти обвинения российская сторона называет абсолютно беспочвенными.

Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно.

"Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности", — сказал представитель МИД.

Он добавил, что Минобороны "не ведет никакой активности, которая превышала бы" потребности в обеспечении защиты россиян.

"Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины", — заключил дипломат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором это поддержали 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает о том, что они оккупированы.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Грузия
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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