Российские военные провели в Таджикистане учение по отражению условных террористов на объекты 201-й базы

Екатеринбург. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Учение по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы состоялось в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в субботу.

"По замыслу учения, группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт, применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо", - говорится в сообщении.

По данным военных, подгруппы обеспечения в свою очередь проверили воздух на наличие отравляющих веществ, а также произвели разминирование подходов и подступов к территории воинской части.

На учении также был задействован расчет беспилотного летательного аппарата "Тахион". Он помог военным управлять группами захвата и огневого прикрытия и в кратчайшие сроки обезвредить условных террористов на захваченном контрольно-пропускном пункте.

Маневры прошли на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Кроме того, по данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханифа Беглова, российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.

В пресс-службе ЦВО уточнили "Интерфаксу", что это будут танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" Россия провела летом и осенью несколько учений у афганской границы в Таджикистане. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.