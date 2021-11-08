Зампостпреда РФ при ООН: Запад не поддерживает инициативы Москвы по космосу из-за политики

Андрей Белоусов отметил, что западные оппоненты в критике российских подходов по предотвращению гонки вооружений не говорят ничего нового и "цепляются за уже давно опровергнутые аргументы"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Западные страны не поддерживают российские инициативы в ООН по космосу по политическим соображениям и пытаются выдвинуть свои проекты на первый план за их счет. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Две российские космические резолюции - наш традиционный документ о неразмещении первыми оружия в космосе и новый проект о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве - также получили солидное большинство голосов за и были одобрены, - обратил внимание дипломат. - Но, к сожалению, западные партнеры по-прежнему занимают неконструктивную позицию в отношении этих проектов. Их позиция главным образом продиктована политическими соображениями".

По словам Белоусова, западные оппоненты в критике российских подходов по предотвращению гонки вооружений, по неразмещению первыми оружия в космосе и юридически обязывающему соглашению по сохранению космического пространства, свободного от оружия любого вида, "не говорят ничего нового, не приводят никаких серьезных аргументов, цепляются за уже давно опровергнутые [Россией] аргументы".

"Каких-то сигналов о том, что в ближайшее время западные партнеры изменят позицию и пересмотрят отношение к нашим инициативам, пойдут на предметный и действительно деловой разговор, пока нет", - отметил зампостпреда РФ.

"Более того, мы видим, что предпринимаются попытки отодвинуть наши инициативы на второй план, - продолжил дипломат. - Имеется в виду британская инициатива по выработке норм и правил ответственного поведения в космосе. У нас серьезные вопросы к данной инициативе, сама концепция ответственного поведения непонятна. Мы и ряд других государств опасаемся, что это может привести к разделению государств на "ответственно относящиеся к своей деятельности в космосе" и "не ответственно", причем критерии этих субъективных оценок непонятны". Россия "очень скептически относится к этой инициативе", заявил Белоусов.