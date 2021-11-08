"Будет страшная мясорубка": чем Киев угрожает Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. У украинской военной и политической верхушки "осеннее обострение". На днях экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко пообещал в случае прямого вооруженного конфликта устроить России "кровавую баню". Это далеко не единственный пример агрессивной риторики официального Киева. Особенно воинственны там с конца октября — после визита министра обороны США Ллойда Остина.

Западный вброс

Генерал-лейтенант Романенко настроен крайне решительно. В статье для издания "Главред" он рисует апокалиптическую альтернативную реальность, в которой Россия сосредоточила вблизи Украины крупные силы и вот-вот начнет вторжение. Однако армия, по его словам, к войне готова и способна задать агрессору хорошую взбучку.

Непонятно, впрочем, откуда экс-замначальника Генштаба берет информацию о происходящем на границе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов однозначно заявил, что повышенной активности российских войск не наблюдается. Как не видно и признаков подготовки к вторжению.

Вероятно, Игорь Романенко больше доверяет заокеанским СМИ. Газета The Washington Post сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск" на границе с Украиной. В материале отмечалось, что это произошло в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад-2021".

Ударный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских войск "на границе с Украиной" — в Смоленской области. Однако этот регион соседствует с Белоруссией. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные некачественные и "слепленные на коленке" информационные вбросы не стоит даже комментировать.

Но военное и политическое руководство Украины продолжает активно разыгрывать антироссийскую карту. Тот же Романенко в конце октября призывал оснастить армию "нетрадиционными видами вооружения", потому что Москва обладает подавляющим техническим превосходством. Он же ранее угрожал Черноморскому флоту британскими ракетами Brimstone, которые Лондон планирует поставить Киеву.

По словам генерала, это оружие способно потопить любой вымпел. О том, что будет с пусковыми позициями ракет после ответного удара российских кораблей, Романенко не уточнил.

"Заграница поможет"

Растущая мощь Черноморского флота России давно не дает покоя многим на Украине. Что только не предлагали некоторые горячие головы. И пустить корабли на дно "волчьими стаями" бронекатеров, и вывести из строя диверсиями боевых пловцов, и обложить пункты базирования морскими минами.

Неделю назад депутат Верховной рады Игорь Лапин призвал власти ускорить разработку комплекса "Нептун". По его словам, 70 противокорабельных ракет этого типа хватит, чтобы полностью потопить Черноморский флот.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Senior Airman Colin Hollowell

Впрочем, очевидно, украинцы очень надеются, что воевать с Россией за них будут другие. Недавняя публикация в Forbes о том, что бомбардировщики B-1B ВВС США тренируются уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов, вызвала в СМИ Украины эйфорию. Общий тон публикаций: "Заграница нам поможет!" и "Ну, кто на нас с Байденом?" Недавняя история с Афганистаном, который американцы, по сути, бросили на произвол судьбы, никого ничему не научила.

"Учебные цели"

После визита министра обороны США Ллойда Остина слепая вера во всемогущество заокеанского покровителя на Украине укрепилась. Высокий гость сделал несколько ни к чему не обязывающих, дежурных заявлений о поддержке территориальной целостности и независимости. Однако некоторые восприняли его слова как обязательство "вписаться" за Киев в случае обострения обстановки.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин мечтает, чтобы американские войска были на Украине постоянно. Он с явным сожалением констатировал, что пока самолеты и танки Вооруженных сил США вряд ли появятся под Киевом. Однако пехотный контингент разместить вполне можно. Как витиевато выразился бывший глава внешнеполитического ведомства — "сугубо с учебными целями".

Сменщик Климкина Дмитрий Кулеба и так известен истеричными высказываниями в адрес России. Но на прошлой неделе он превзошел сам себя: заявил, что Киев требует от Москвы репарации "за преступления против Украины".

Последствия обстрела в Донецке Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

По словам Кулебы, специалисты уже подсчитывают, сколько Москва должна за "аннексию" Крыма и "вторжение" в Донбасс. С помощью каких именно правовых механизмов Киев собирается взимать репарации и какой международный суд рискнет ввязаться в эту юридическую авантюру, он не уточнил.

Ракеты, которых нет

Ну и конечно, особо отличился советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Задача этого деятеля заключается в том, чтобы ежедневно "дуть в уши" главе государства и подсказывать ему пути решения тех или иных проблем — как во внутренней, так и во внешней политике.

Так вот, на днях Арестович пригрозил России "страшной мясорубкой". По его словам, "агрессор получит огромные военные потери техники и личного состава". Ранее он же заявлял о готовности ВСУ к диверсиям — в частности, "рубить электричество и газ на российской территории".

И пообещал нацелить украинские ракеты на Москву. Впрочем, немедленно "включил заднюю", пояснив, что подобных ракет у Киева нет.