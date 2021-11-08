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Известия.ru

Российские разведчики испытали бесшумные винтовки на рекордной дистанции

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российские военные разведчики в ходе учений испытали бесшумные спецвинтовки «Вал» и «Винторез». Они подтвердили эффективность оружия на дистанции свыше 1 км при заявленной дальности стрельбы в пределах не более 450 м, рассказали в госкорпорации «Ростех» в субботу, 6 ноября.

«Автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез» — разработки ЦНИИточмаш (входит в Ростех) доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в тактико-технических характеристиках параметры. В ходе учений военнослужащие уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше 1 км при том, что обычно это оружие используется «накоротке» — в пределах 450 м», — рассказали специалисты «Ростеха» в беседе с «РИА Новости».

Интегрированные приборы бесшумной стрельбы большого размера и патрон калибра 9 на 39 мм с дозвуковой скоростью полета пули обеспечивают вдвое большие преимущества оружия при стрельбе на дальние расстояния в сравнении с его аналогами. Особые «глушители» винтовок задерживают большую часть пороховых газов, которые образуются при выстреле, поэтому пуля в полете не проходит звуковой барьер и не создает резкого звука. Громкость выстрела на открытом пространстве сравнима с сильным хлопком в ладоши.

«Возможности «Вала» и «Винтореза» действительно позволяют успешно поражать цели и на дальностях значительно, в два раза, превышающих официальные тактико-технические характеристики изделий», — добавил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Ранее, 4 ноября, источники в Минобороны РФ сообщили «Известиям» о том, что дивизии и бригады воздушно-десантных войск первыми в российских вооруженных силах полностью перейдут на противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет». Десантники получат как переносной вариант, так и мобильные пусковые установки на колесном и гусеничном шасси.

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