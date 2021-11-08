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ТАСС

Запуск миссии Crew-3 на МКС вновь перенесли

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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

Полет состоится не ранее 10 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложена как минимум до 10 ноября из-за более позднего возвращения второго экипажа этого проекта. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее старт был сдвинут на 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, теперь же из-за того, что приводнение Crew-2 намечено на тот же день, сроки запуска перенесены еще на двое суток. "Запуск миссии Crew-3 теперь намечен не ранее чем на 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (05:03 мск 11 ноября)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что стыковка корабля с МКС запланирована на 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (03:10 мск 12 ноября).

На борту космического корабля компании SpaceX к станции отправятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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