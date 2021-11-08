Войти
Известия.ru

Экипажи БМП-2 ЗВО уничтожили танки условного противника в Подмосковье

275
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 преодолели водную преграду и уничтожили танки условного противника с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 6 ноября.


В тактико-специальном учении, завершившемся на полигоне Алабино, приняли участие военные Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Механики-водители въезжали на полном ходу в воду и продолжали движение уже в наводном положении. Для уничтожения тяжело бронированных условных противников применялся ПТРК «Фагот».

Всего в ходе учений мотострелки уничтожили около 200 мишеней.

3 ноября сообщалось, что военные России в 2021 учебном году провели на территории ЗВО более 200 командно-штабных учений. Дополнительно военнослужащие осуществили 40 военных учений тактического характера на местности с выполнением стрельб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
23.03.2016
Лицензия на стабильность
25.02.2016
Полувооруженные силы
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"