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Известия.ru

Конгрессмены предложили Байдену продолжить вооружать Украину

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Два члена палаты представителей конгресса США республиканцы Майк Роджерс (штат Алабама) и Майк Тернер (штат Огайо) обратились к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с письмом, в котором призвали его продолжить вооружать Украину и развернуть военное присутствие США в Черном море. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщило издание Defense News.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия», — цитирует документ издание.

Конгрессмены объяснили свое предложение о развертывании присутствия США в Черном море «сдерживанием российской агрессии». Они отмечают, что Вашингтон не может игнорировать «сохраняющуюся угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

Роджерс и Тернер также предложили начать мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации».

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ведомство ведет наблюдение за «необычной» активностью российских войск возле границы с Украиной. При этом намерения России он комментировать отказался. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала указал, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, находящегося якобы на границе с Украиной. Однако город расположен у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
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